Milan, Bonucci: "È stata dura da fuori"

Sono state due partite difficili da vedere da fuori. Non vedo l'ora di tornare in campo con i miei compagni

Alcuni tifosi lo hanno accusato di scrivere troppo sui social, manon cambia atteggiamento. Ha esaltato la prova deldopo il Chievo, dopo la sconfitta con la Juve il suo post è un po' più personale. Foto di lui "in borghese" a San Siro accompagnata da questo messaggio: "Sono state due partite difficili da vedere da fuori. Non vedo l'ora di tornare in campo con i miei compagni".Senza il capitano squalificato per lacontro il Genoa, i rossoneri hanno raccolto tre punti: al 4-1 di Verona è seguito il k.o. di San Siro contro i bianconeri con. Sui social, durante e dopo la partita, qualcuno si è divertito a ripescare un vecchio tweet di Bonucci, datato 11 dicembre 2016: "Ancora lui, Pipita mio". Allora l'argentino segnò due gol nel derby col Torino e anche in quella circostanza Leo non era in campo. Ma ovviamente all'epoca tifava Juve.