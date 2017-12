Milan, Bonucci contento degli allenamenti più duri

Tra le novità che ha portato, e sta portando, Gennaro Gattuso a Milanello ci sono sicuramente nuove metodologie di allenamento rispetto a quelle decise da Montella. In particolare, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, ritmi più elevati: il Milan, insieme al Torino, è la squadra che ha corso meno in campionato e allora Ringhio (che nel post Benevento ha detto "dobbiamo migliorare la condizione fisica") ha impostato allenamenti più intensi.



Leonardo Bonucci è segnalato tra i più contenti di questa novità, già qualche settimana fa si era parlato di un preparatore personale portato dal capitano rossonero a Milanello per effettuare lavoro fisico supplementare. Non solo allenamenti, Gattuso "promuoverà" l'ex compagno Abbiati, più spazio al team manager per migliorare i rapporti con lo spogliatoio.