Milan, Bonucci: "Ci volevano le palle, non sono un traditore"

Leonardo Bonucci ha parlato anche del suo trasferimento dalla Juve al Milan nella conferenza stampa a Coverciano, dov'è in ritiro con la Nazionale: in maglia azzurra tornerà a giocare con i vecchi compagni bianconeri, a partire da Buffon, Barzagli e Chiellini, così è stata l'occasione per tornare sull'argomento. Ecco le sue dichiarazioni principali:

"Sono molto contento della mia scelta. Mi ha dato fastidio essere considerato infame, traditore e mercenario. È stato offensivo e non corrisponde alla realtà. Ma io so che non lo sono, le chiacchiere se le porta via il vento. Ho scelto di andare via dalla Juventus anche per scelte fatte precedentemente (dalla società, n.d.r.). Mi interessa essere ricordato come un vincente, conta la bacheca".

"Al Milan non sono andato per guadagnare più soldi. Molti non sanno che nell'ultimo anno alla Juventus guadagnavo quasi quanto ora. Ci volevano le palle per fare la scelta che ho fatto ma adesso sono contento. Mi ha fatto comunque molto piacere incontrare di nuovo i miei ex compagni alla Juventus, che sono anche amici di vita".

Poi il discorso si sposta sulla Nazionale e sulla decisiva sfida alla Spagna di sabato sera: "Ci sarà da lottare e soffrire ma noi siamo pronti a dare tutto per portarci a casa la vittoria, senza paura, con la voglia di stupire. Non ci sentiamo battuti in partenza". Il difensore ritroverà i suoi ex compagni della BBC: "Ritrovare i compagni di vita e di campo fa sempre piacere. Le strade quotidiane si sono divise, ma condividiamo ancora l'azzurro. E soprattutto un rapporto che dura da tanto tempo" ha detto.

Infine un commento sul grande protagonista delle prime due giornate di campionato, il Var: "Siamo all'inizio di una nuova era, serve tempo per permettere a tutti di capire. Ci dobbiamo abituare e anche fare in modo di aiutare gli arbitri".