Milan, Bonucci alza la testa: "Dopo la squalifica mi sono ritrovato"

Era arrivato al Milan, tra l'entusiasmo dei tifosi, promettendo che avrebbe "spostato gli equilibri", ma la prima parte di stagione di Leonardo Bonucci, che dei rossoneri è anche diventato capitano, è stato assolutamente al di sotto delle aspettative. Come quello dell'intera squadra. L'uomo simbolo del mercato rossonero fin qui ha deluso, molti tifosi l'hanno duramente attaccato e Leo è finito nell'occhio del ciclone, ma ora il peggio è passato, almeno stando a quanto detto dall'ex Juventus nell'intervista per il numero di dicembre di Forza Milan.

"lo penso che nei momenti di reale difficoltà, quando ti trovi sul campo, la testa ti aiuti tanto, perché dove non ci arrivi con le gambe ci puoi arrivare col cervello - ha detto il capitano rossonero - In questi mesi iniziali ho fatto fatica da questo punto di vista perché avevo la testa impegnata da tanti pensieri e il mio livello fisico non era ottimale. Quindi, le due cose messe insieme mi hanno portato a fare delle prestazioni non consone a quelle del passato. Dopo la squalifica di due giornate (a causa dell'espulsione rimediata contro il Genoa, ndr), ho lavorato sia sul fisico che sulla testa e sono riuscito a esprimermi come avrei voluto sin dall’inizio. Sono d'accordo con Gattuso: gambe e testa vanno di pari passo, ma nei momenti di difficoltà la testa ti aiuta a rendere quel qualcosa in più per arrivare all’obiettivo: una grande prestazione per il singolo, una vittoria per la squadra".

Bonucci dunque si dimostra fiducioso per il futuro e in questo senso fa un interessante parallelismo con il suo primo anno di Juventus: "Io ci vedo tante analogie. Il grande entusiasmo iniziale, tanti nuovi acquisti… la differenza la vedo soprattutto nella partenza: con la Juve l’inizio fu ottimo, arrivammo a dicembre nelle prime posizioni, poi da gennaio ci fu un tracollo inspiegabile. Al Milan invece abbiamo avuto difficoltà nell’amalgamare il nuovo gruppo, non era facile e sicuramente ci sarebbe servita un po’ di fortuna in più. Sono però sicuro che, da questo momento in avanti, tireremo fuori il meglio da ognuno di noi e riporteremo il Milan ai livelli che gli competono".