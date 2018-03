Milan, Bonucci: "Abbiamo preso schiaffi, ora siamo una macchina"

In tre mesi è cambiato tutto. Rino Gattuso ha ribaltato il Milan e la trasformazione di Leonardo Bonucci è lo specchio della rinascita rossonera. Il capitano spiega così a Milan TV cos'è successo in questo periodo.



"Per Gattuso sedersi sulla panchina del Milan, pur avendo lui avuto una grande storia da giocatore rossonero, non era facile. C'erano tante pressioni quando è arrivato, anche troppe per quelle che si merita un tecnico che arriva su una panchina nuova. Però è stato bravo nel calarsi nella mentalità di questa società e a trasmetterci quella che lui aveva acquisito negli anni da giocatore del Milan. E' riuscito a rimettere insieme i pezzi del puzzle. Ora siamo una macchina che va, che però deve essere migliorata in ogni punto di vista"



"Gli schiaffi che abbiamo preso ci hanno permesso di migliorare e farci crescere soprattutto come uomini. Poi è arrivato Gattuso, che ha saputo unire oltre all'uomo, anche le doti di ogni singolo calciatore. Quello che mi ha trasmesso sin da subito è stato ciò che ha detto durante il suo primo discorso, in cui ha fatto sentire importante ogni singolo individuo. Credo che da lì sia scattata la molla. Poi c'è voluta qualche partita per mettere insieme e incollare tutti i pezzi, però sin dal primo discorso si era capito che la musica sarebbe cambiata".



"Il lavoro paga sempre e quando provi e riprovi le cose e trovi affiatamento tutto viene più facile. La fase difensiva è migliorata per merito di tutta la squadra, attaccanti e centrocampisti compresi. Il derby è una partita a sé, ma noi vogliamo vincere per racimolare punti per la corsa Champions. L'Inter sarà in fiducia dopo aver vinto con il Benevento, ma noi dovremo essere bravi a stare attaccati alla partita, perchè sono sicuro che un gol lo faremo"



"La testa è quella che muove le gambe. Il mister ci è entrato dentro e ha fatto un grande lavoro sia a livello fisico che mentale. L'autostima e la sicurezza che mostriamo in campo è merito del lavoro fatto sulla testa dei singoli. Io sono molto legato alla famosa teoria del precedente. La mia teoria del precedente dice che sono arrivato alla Juventus facendo il preliminare di Europa League, facendo un anno che è stato difficile. Poi l'anno dopo sappiamo tutti come è andata a finire (scudetto, n.d.r.). Mi affido a questo".



"Si sapeva sin dall'inizio che avevamo qualità per fare grande calcio. Ci mancava il collante per mettere a posto tutti i pezzi. Lo abbiamo trovato con Gattuso e la crescita di ognuno di noi. Cutrone ha il talento di chi vuole arrivare e di chi non molla niente, quello che mi ha stupito più di tutti in questo momento è Davide Calabria. Aveva bisogno di fiducia e adesso sta dimostrando di essere un prodotto importante sia per il Milan che per l'Italia".