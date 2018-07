Milan, Bonucci a un tifoso: "So cosa devo fare"

Leonardo Bonucci non spazza via le incertezze sul proprio futuro. Il capitano del Milan, durante l'intervallo dell'amichevole contro il Novara a Milanello, ha risposto così a un tifoso che gli chiedeva di restare: "So cosa devo fare, non c'è bisogno che me lo dici tu".



Le poche parole pronunciate dal difensore rossonero e riportate da Sky vanno ad aggiungersi a quelle di Gennaro Gattuso dopo il primo test stagionale dei suoi ("Leo vuole vincere, bisogna rispettare la sua scelta").



La riammissione del Diavolo in Europa grazie al Tas sembrava poter escludere una partenza del centrale ma probabilmente il 31enne è tentato dall'avventura al Psg con Gigi Buffon, ex compagno di squadra alla Juventus e in Nazionale.