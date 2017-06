Milan, Bonaventura: "La finale di Supercoppa contro la Juventus è la gara più importante dell'anno"

Senza di lui, il Milan non è riuscito a ottenere punti all'Olimpico contro la Roma e, anche per questa ragione, Giacomo Bonaventura farà di tutto per esserci nel prossimo turno contro l'Atalanta. Il centrocampista rossonero ha parlato della sua ex squadra in esclusiva ai microfoni di Premium Sport: "L’Atalanta ha dimostrato in queste giornate di essere una squadra forte, non è li a caso e sarà una gara molto difficile. Tra i bergamaschi ci sono dei giovani molto bravi, c’è una forte organizzazione societaria e in più è arrivato un allenatore bravissimo: sono riusciti a costruire una cosa che funziona bene, ho visto le loro partite e si vede che è una squadra con pochi punti deboli: dovremo essere preparati e dare il massimo per vincere. La sconfitta contro la Roma? Queste partite a noi servono per darci consapevolezza. La Roma è seconda e se noi siamo riusciti a offrire una prestazione del genere vuol dire che ci siamo e che abbiamo anche dei margini di miglioramento, visto che siamo una squadra molto giovane".

Bonaventura punta molto sulla voglia di riscatto della squadra, anche in ottica della finale di Supercoppa contro la Juventus, in programma il 23 dicembre a Doha: "Abbiamo anche una voglia di rivincita, come l’avrà l’Atalanta, ma noi giochiamo in casa e abbiamo il dovere di fare una grande gara per i nostri tifosi e per noi stessi. La finale di Supercoppa contro la Juventus? E’ la partita più importante di quest’anno perché c’è in palio un trofeo. Dobbiamo arrivarci in condizioni ottimali perché sappiamo benissimo che la Juve è difficile da battere. Non l’abbiamo già fatto quest’anno e quindi sarà ancora più complicato rifarlo: dovremo sicuramente fare una grandissima prestazione".