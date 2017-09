Milan, Bonaventura: "Juve, Roma e Napoli davanti. Ma niente ci è precluso"

Jack Bonaventura è ormai un senatore a Milanello, dopo quattro anni di permanenza in rossonero. "E' un Milan diverso, sono cambiati tanti giocatori. Già dalle prime partite nell'undici titolare sono scesi in campo molti volti nuovi e quindi servirà tempo agli acquisti per adattarsi. A poco a poco ci conosceremo meglio e riusciremo a creare una squadra competitiva: c'è tanto entusiasmo da parte dei tifosi e dobbiamo alimentarlo" riconosce il centrocampista in un'intervista esclusiva a Premium Sport.



Fassone e Mirabelli hanno messo a segno 11 colpi in un'estate da favola per i tifosi del Diavolo: "Nessuno dei nuovi mi ha sorpreso in maniera particolare perché sapevo che avevamo comprato grandi calciatori. Conoscevo meno Rodriguez ma vedendo le prime prestazioni sono certo che può fare benissimo qui. Musacchio garantisce tanta esperienza, il suo carattere e il suo temperamento possono fare la differenza".



Tanti cambiamenti e anche alcune certezze dalle quali ripartire per i rossoneri: "L'anno scorso io e Suso abbiamo giocato molte volte insieme e spesso mi è capitato di segnare su suoi assist: ha un bellissimo sinistro e quando rientra cerco sempre di andare in area. Anche se la squadra è cambiata e ci saranno dinamiche differenti, rimane l'intesa fra noi due. E' cresciuto tanto rispetto all'inizio, sa di essere determinante e spero vada avanti così".



Secondo non pochi osservatori (ultimo Raiola) a Montella manca però un big in avanti e tuttavia Bonaventura non è d'accordo: "Cutrone ha disputato un ottimo precampionato, ha grande fame e voglia. Deve continuare allo stesso modo, lavorando duro per darci una mano: ha buone qualità. Kalinic ha segnato diversi gol negli ultimi anni: speriamo che in questa stagione possa esplodere definitivamente".



Magari a partire dalla prossima sfida dell'Olimpico: "Vincere e fare una grande prestazione a Roma contro la Lazio sarebbe importante per la nostra autostima. Bisognerà essere concentrati perché non sarà facile: tanti giocatori torneranno dalle Nazionali e dovremo tuffarci di nuovo sul campionato. La Lazio è molto temibile, ha già dimostrato contro la Juve di essere in condizione: dopo la vittoria in Supercoppa possono essersi po' rilassati ma hanno un tecnico e giocatori bravi e vorranno disputare una grande partita".



Contro i biancocelesti il Milan potrà contare sul contributo del suo numero 5: "In teoria dovrei esserci: spingerò al massimo in questi giorni per vedere come sto. Ho fatto 5-6 anni senza infortuni e ne ho avuti due nel 2017. Ho capito cosa posso fare per cercare di essere al 100%. Devo cercare di riprendere la continuità: può essere un anno importantissimo per me. Il sogno della stagione è vincere qualcosa, vogliamo rivivere le sensazioni di Doha (sede della finale di supercoppa vinta con la Juventus ndr)".



Il centrocampista cerca comunque di frenare gli entusiasmi: "Juve, Roma e Napoli in questi anni hanno fatto un percorso di un certo livello. I bianconeri restano davanti a tutti, la squadra di Sarri ha giocato un bellissimo calcio e i giallorossi sono stati spesso in alto. Noi siamo indietro a loro dal punto di vista generale. Però questo è un nuovo campionato, se lavoriamo bene nulla ci è precluso: dobbiamo fare del nostro meglio e avvicinarci a queste tre formazioni".



Chiusura dedicata all'Italia: "Con la Spagna è stata una serata no: non credo che l'Italia sia questa. Può capitare a tutti di prendere un'imbarcata. Non siamo inferiori a nessuno: non è vero che corriamo di meno e abbiamo meno qualità. Non è semplice fare rendere al meglio i giocatori in Nazionale per il poco tempo a disposizione. La Spagna gioca alla stessa maniera da molto tempo, è un gruppo rodato con una mentalità internazionale. Il calcio italiano sta cercando di cambiare e raggiungere le altre top: qualche battuta d'arresto ci sta, andremo ai Mondiali e ci faremo valere. Spareggi? Ho avuto questo infortunio (problema ai flessori della coscia destra ndr) e non ero disponibile. Ci tengo tanto ad esserci perché la Nazionale è la cosa più bella per un calciatore. Ora penso solo al Milan e a raggiungere la condizione migliore".