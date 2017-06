Milan, Bonaventura: "Il rientro è ancora lontano"

"Per il mio rientro in campo è ancora lunga". Giacomo Bonaventura, a margine della tappa milanese del tour contro il cyber-bullismo "Una vita da social", ammette che la sua stagione è finita dopo l'intervento chirurgico a cui si è sottoposto per la lesione del tendine del lungo adduttore.



"Vediamo come si svilupperà la situazione - spiega il centrocampista del Milan - Ma qualche mese ancora ci vuole. Devo prima guarire bene e poi pensare a rientrare. È dura esser fuori, perché non si può aiutare la squadra. L'infortunio è la cosa più brutta per un calciatore, ma devo mantenere la calma e aspettare che passi. Poi, tornerò di nuovo felice".



Bonaventura fa i complimenti ai compagni per la vittoria contro la Fiorentina: "Abbiamo giocato bene, i tre punti erano importanti per la qualificazione in Europa. Altre squadre vanno forte, ma noi dobbiamo rimanere concentrati perché ci sono ancora parecchi punti a disposizione e dobbiamo cercare di farne il più possibile".

