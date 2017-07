Milan, Bonaventura: "I campioni servivano, Bonucci fantastico"

La campagna acquisti faraonica non deve far dimenticare che in casa Milan c'erano già ottimi giocatori, tra cui Giacomo Bonaventura che è pronto per tornare dall'infortunio della scorsa stagione: "Voglio ritrovare continuità e una posizione fissa in campo, la conferma di Montella mi aiuta: avevamo cambiato tanti allenatori, adesso avremo più certezze e non ricominceremo tra mille dubbi come gli ultimi anni" le parole alla Gazzetta dello Sport.



Inevitabile parlare dei colpi di mercato: "Se siamo arrivati sesti o settimi è perché la rosa valeva quella posizione, servivano campioni del genere. Bonucci è uno di quei giocatori di cui pensavo 'sarebbe bello arrivassero...'. Non ci credevo sul serio, acquisto fantastico ma il suo carattere sarà utile in uno spogliatoio che arriva da anni tribolati. Preoccupato da Calhanoglu? Gli 'ruberò' i segreti sulle punizioni, poi la selezione di chi gioca la fa il campo".



Anche il tormentone Donnarumma ha avuto lieto fine: "Si è trovato in una centrifuga esagerata. Prima gli si perdonava tutto, ora verrà trattato come uno da cui ci si aspetta tanto. L'ingaggio da 6 milioni? Le cifre le fa il mercato, i procuratori fanno il loro mestiere".