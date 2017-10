Milan, Bonaventura fermo 2-3 settimane: salta anche la Juve

Montella perde anche il suo jolly di centrocampo: Jack Bonaventura dovrà restare fermo 2-3 settimane. Lo ha annunciato il medico Gianluca Melegati a Milan TV: il giocatore salterà le gare di campionato contro Chievo, Juve e Sassuolo e quella di Europa League in Grecia contro l'Aek Atene.



"Jack purtroppo ha avuto un risentimento muscolare nella partita con il Genoa che l'ha costretto ad uscire - ha spiegato Melegati -: dopo le classiche 48 ore di bendaggio compressivo e di attesa abbiamo fatto degli esami stamattina che hanno evidenziato una piccola lesione di primo grado in una zona del muscolo non pericolosa, bassa e verso il ginocchio: questo ci induce a cautela e ad affrontare il problema come dev'essere affrontato, nel miglior modo possibile. Faremo un'altra valutazione tra una decina di giorni, in genere queste sono lesioni che vengono recuperate in 2-3 settimane, siamo ottimisti sul fatto che tra 2-3 settimane recuperemo il giocatore".