Milan, Bonaventura deve operarsi, fuori 3 mesi. De Sciglio out 3-4 settimane

Brutte notizie a Casa Milan. Giacomo Bonaventura ha riportato una lesione del tendine del lungo adduttore della coscia sinistra - come si legge sul comunicato - e pertanto necessita di intervento chirurgico che sarà effettuato dal professor Sakari Orava nei prossimi giorni. Non tornerà in campo prima di 3 mesi. Orava è uno specialista nelle operazioni ai tendini: si è già occupato, tra gli altri, di grandi campioni come David Beckham, Jury Chechi, Pep Guardiola, Andrea Barzagli, Haile Gebreselassie e Merlene Ottey.



Trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento capsulo legamentoso: questo, invece, l'infortunio subito da Mattia De Sciglio - come si legge sul comunicato ufficiale - durante Udinese-Milan per la brutta entrata di De Paul. Il terzino destro rossonero dovrà restare fermo molto probabilmente 3-4 settimane anche se nella nota rossonera si specifica che "i tempi di recupero saranno valutati in base ell'evoluzione del quadro clinico". Meno lungo del previsto, dunque, il suo stop.