Milan, Bonaventura conferma Gattuso: "I cambiamenti si sono visti"

A Milanello sembra essere tornato il sereno. Dopo la vittoria nel derby di Coppa Italia a dicembre il Milan ha conquistato un pareggio (con la Fiorentina) e due vittorie contro Cagliari e Crotone. Gennaro Gattuso sa bene che ora viene il difficile, a partire dalla doppia sfida che vedrà opposto il Diavolo alla Lazio di Inzaghi: per la conferma sulla panchina rossonera saranno decisivi i risultati da qui a fine stagione. Intanto però Ringhio sta raccogliendo consensi sempre maggiori all'interno della squadra.



Come quello di Jack Bonaventura, intervistato da Premium Sport: "Lui come il nuovo Conte? Nessun allenatore è uguale all'altro, però sicuramente l'intensità degli allenamenti e l'applicazione tattica lo possono rendere simile all'ex ct. Gattuso non ha nulla da invidiare per idee e metodo di lavoro ai grandi tecnici. Ha bisogno di risultati e tempo per lavorare e ci può dare una grossa mano per fare esprimere i giocatori al meglio anche perché conosce benissimo l'ambiente".



"Ha tutte le carte in regola per portare questa squadra in alto - prosegue l'ex Atalanta - e se dovessero arrivare dei fuoriclasse anche lui sarebbe contento. Cambiare ancora allenatore sarebbe una cosa difficile per noi giocatori, con un nuovo gioco e nuove tipologie di lavoro".



Il centrocampista rossonero mostra quindi ottimismo per la 'rimonta' del Milan in classifica: "Le ultime prestazioni mi fanno ben sperare per il girone di ritorno: i cambiamenti si sono visti. Se continuiamo così qualche punto alle squadre davanti lo possiamo rosicchiare".