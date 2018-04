Milan, bocciato l'acquisto di Bernard e Mirabelli...

Se la situazione in campo è caotica, le cose non vanno certamente meglio fuori dal rettangolo verde. Il Milan sta vivendo un momento delicato su tutti i fronti come testimonia l'indiscrezione della Gazzetta dello Sport: la proprietà cinese avrebbe infatti stoppato l'acquisto di Bernard, ala brasiliana dello Shakhtar Donetsk e in scadenza di contratto a giugno.



Non arriverà così il terzo colpo a parametro zero dopo quelli di Reina e Strinic, messi a segno da Massimiliano Mirabelli. E proprio il direttore sportivo sarebbe finito nel mirino non tanto di Elliott (il fondo americano ha garantito all'Uefa il pieno supporto nei confronti del club qualora Li Yonghong non rispettasse gli impegni) quanto dello stesso club che potrebbe decidere di sostituire l'attuale ds. Cominciano a ipotizzarsi i primi nomi: da Walter Sabatini a Fabio Paratici (Juventus) oltre a Cristiano Giuntoli (Napoli) e Andrea Berta (Atletico Madrid).



Le aspettative del resto erano altre: la scorsa estate il Milan ha speso 240 milioni di euro e ora si trova al settimo posto in classifica mentre un anno fa, con un mercato al risparmio era sesto. L'eventuale qualificazione in Europa League e la vittoria della Coppa Italia potrebbero rendere meno amara una stagione al momento davvero fallimentare.