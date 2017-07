Milan, Boban: "Nessun acquisto straordinario"

Zvonimir Boban, ex stella del Milan anni 90, non dimentica i colori rossoneri. "Non sono sicuro di questo mercato - ha detto a Premium Sport l'attuale consigliere Fifa - Auguro alla società tutto il bene di questo mondo, ma bisogna vedere come reagiranno questi giocatori perché San Siro è un'altra cosa. Credo che il Milan abbia acquistato tanti buoni giocatori, ma non straordinari. Mi auguro di sbagliare in pieno".



Boban ha poi trattato anche altri argomenti: "L'Italia non si è resa conto quando dominava negli Anni 80 e 90 di dover costruire le vere strutture calcistiche, gli altri l'hanno fatto e ci hanno superato. Sono cicli, questo dura un po' troppo, spero ci sia un recupero in pochi anni. I procuratori? È fuori da ogni dubbio che la Fifa deve fare le regole giuste e le faremo. Ma la Fifa non è la Polizia o un ispettorato, se uno vuole raggirarle può farlo, toccherà alle autorità competenti intervenire. Se uno vuole fare porcherie, le faccia. Ma noi dobbiamo mandare un messaggio".