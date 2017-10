Milan, Boateng: "Mancano Berlusconi e Galliani"

Kevin-Prince Boateng in estate è tornato in Bundesliga all'Eintracht ("L'addio al Las Palmas un dovere da padre e marito") ma pensa ancora al Milan: "Sono stati tre anni ma valgono dieci a livello affettivo, avevo ricevuto un'offerta dell'Inter ma per me esistono solo i rossoneri". Ricordi a parte, il ghanese alla Gazzetta dello Sport esamina il momento della sua ex squadra: "Nel derby ho visto un buon Milan ma Icardi è un top e purtroppo gioca con i cugini. Il 3-5-2 mi sembra un modulo troppo difensivo, Donnarumma, Bonucci e Suso possono fare la differenza ma vedo poca grinta".



Il giudizio si sposta su Montella: "In certi club, dove bisogna vincere subito, la panchina diventa calda appena si firma. Fa parte del gioco, per tutti noi. Ancelotti? Uno shock il suo esonero ma c'è sempre una prima volta, sarebbe un sogno rivederlo in rossonero perché non ci sarebbe tecnico migliore". Sul sontuoso mercato estivo: "Sono soddisfatto ma anche deluso: sono stati fatti tanti nomi, si era parlato anche di Aubameyang...".



Infine, il consiglio ai tifosi: "Mancano figure come Berlusconi e Galliani, hanno fatto la storia in società come i vari Maldini e Kakà l'hanno fatta in campo. Ma ora non ci sono più, bisogna sostenere questi ragazzi e questa proprietà".