Milan, bilancio in rosso: "Fiducia nel rifinanziare il debito"

Una perdita di 32,6 milioni di euro nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 30 giugno 2017. Ecco a quanto ammonta il rosso del bilancio semestrale del Milan che sarà approvato il 13 novembre dall'assemblea dei soci: è il primo per il club dal giorno dell'insediamento della nuova proprietà con a capo Yonghong Li, imprenditore cinese che ha rilevato la società ad aprile da Fininvest. Calano i ricavi, passati a 102,9 milioni di euro dai 127,6 milioni del primo semestre 2016; ma anche i costi, scesi a 129,7 milioni di euro da 153,3 milioni.



L'aspetto principale, tuttavia, non è tanto nei numeri attuali, ma nella grande fiducia nel rifinanziamento del prestito effettuato dal fondo Elliott in scadenza ad ottobre 2018 e pari a 130 milioni di euro: ''Sono iniziate le discussioni con alcuni istituti finanziari - si legge nel documento contabile - e gli amministratori sono fiduciosi di poter finalizzare il rifinanziamento del debito finanziario''.