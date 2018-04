Milan, Biglia: "Voglio tornare per le ultime due di campionato"

Lucas Biglia non si arrende. Il centrocampista argentino ha parlato a Sportia dei tempi di recupero dopo l'infortunio alla schiena: "Mi sono già sentito con Sampaoli, sto cercando di abbreviare i tempi, come sempre faccio quando mi infortunio, e questo non sarà il primo o l'ultimo".



In ogni caso sembra esclusa una presenza in finale di coppa Italia contro la Juventus, prevista il 9 maggio: "​Il termine dei medici è di sei settimane, ma sono ottimista, voglio giocare le ultime due di campionato. Non mi preoccupa il tempo, ma quanto giocare il più possibile".



Infine, una previsione sui Mondiali: "Sampaoli? I risultati immediati sono impossibili. Ogni volta che perdiamo ci uccidono dappertutto, ma continuiamo ad andare a giocare, quando potremmo a stare con la nostra famiglia. Anche senza Messi saremmo una buona squadra".