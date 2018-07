Milan, Biglia: "Non possiamo non pensare allo scudetto"

Lucas Biglia vuole prendersi il Milan dopo lo sfortunato Mondiale con l'Argentina: "A livello personale spero di raggiungere quanto prima il top della condizione fisica, negli ultimi giorni sono riuscito a recuperare dagli acciacchi che mi avevano fermato nel finale della scorsa stagione. Non mi sono dimostrato all'altezza delle aspettative, della squadra, degli obiettivi che avevamo. Ora voglio rifarmi".



Il centrocampista argentino loda Gattuso: "Ha fatto grandi cose nonostante il suo arrivo a stagione in corso, ora può lavorare con calma e questo per noi sarà un vantaggio. La qualità non ci manca, è il momento di dimostrarlo" le parole al sito ufficiale rossonero.



Biglia ha grandi progetti: "Il primo obiettivo è qualificarci in Champions League ma il Milan non può porsi limiti. In partenza non possiamo non pensare a qualcosa di più grande come potrebbe essere la lotta per lo scudetto".