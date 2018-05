Milan, Biglia: "Il Papu Gomez doveva scusarsi in campo"

Lucas Biglia parla della prima volta di quanto accaduto nel corso di Atalanta-Milan. Il centrocampista rossonero era al rientro dopo la frattura di due vertebre lombari e alla fine del primo tempo aveva dovuto lasciare il campo per un intervento molto duro sulla schiena da parte del Papu Gomez.



"Sinceramente mi sarei aspettato le sue scuse in campo o subito dopo ma fa niente, preferisco guardare avanti" sottolinea l'ex Lazio a Olè. "Non siamo amici - aggiunge Biglia - ma giochiamo pur sempre per la stessa nazionale. Contano poco le scuse su Instagram. Io non uso i social. Viola, il giocatore del Benevento che mi causò il precedente infortunio venne a trovarmi in ospedale".



Biglia ha avuto timore di saltare i Mondiali: "Sentii lo stesso dolore ed ebbi paura di essermi rotto nuovamente. Quella sera tornai a casa e mi misi a lavorare con il fisioterapista alle 5 del mattino".



Il 32enne era rientrato a tempo di record: "Era un momento difficile, la squadra aveva bisogno di me e Gattuso mi disse che aveva intenzione di farmi giocare in una partita fondamentale per la qualificazione europea: non ho avuto il minimo dubbio. Adesso contano solo i Mondiali: daremo la vita per raggiungere la vittoria".