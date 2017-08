Milan-Betis senza Kessié e Conti: giocano Bonucci e Biglia

Non sarà il Milan che verrà, ma soltanto un altro piccolo passo verso la costruzione del progetto: l'amichevole di Catania contro il Betis, in programma mercoledì alle 20.45, servirà a Montella soprattutto per testare la condizione di Leonardo Bonucci e Lucas Biglia, costretti a stare a guardare nel doppio confronto con il Craiova, in vista del playoff di Europa League con lo Shkendija. Ma il tecnico non manderà in campo tutti i nuovi acquisti, né quella che ipoteticamente dovrebbe essere la formazione titolare (aspettando magari l'ultimo grande colpo in attacco) della prossima stagione.



Restano a casa, ad esempio, Kessié e Conti, i due arrivati dall'Atalanta che si sono rivelati tra i migliori nel precampionato. E potrebbe restare a riposo anche Bonaventura, che non è ancora al top della condizione nonostante il gol segnato a San Siro. Giocheranno sicuramente, oltre a Bonucci e Biglia, anche Suso e André Silva. Per il portoghese, in particolare, sarà l'occasione per mettersi in mostra e piazzare il "sorpasso" al baby Cutrone che ha impressionato in questa estate. Potrebbe partire dall'inizio anche Calhanoglu, che ha giocato solo uno spezzone al ritorno col Craiova.