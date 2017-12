Milan, Berlusconi: "Yonghong Li ha mantenuto tutti gli impegni"

"Ho conosciuto Yonghong Li, è venuto in Sardegna con i suoi avvocati, è una persona molto gradevole e con noi ha mantenuto tutti gli impegni che ha assunto, ma ha anche mantenuto l'impegno di una campagna di rafforzamento del Milan per 250 milioni. Poi come è stata fatta questa campagna, quali sono i moduli, sono cose purtroppo in cui non posso intervenire". Lo ha affermato Silvio Berlusconi, ospite di "Che tempo che fa", rispondendo a una domanda sull'attuale presidente rossonero.