Milan, Berlusconi telefona a Fassone. Chiarimento e distensione

Il chiarimento. Secondo quanto scrive Tuttosport, Silvio Berlusconi nella giornata di ieri avrebbe telefonato all'ad del Milan Marco Fassone per spiegare i pensieri espressi nei giorni scorsi. L'ex presidente rossonero, confidandosi con il Corriere della Sera, aveva mosso critiche alla campagna acquisti estiva del club di via Aldo Rossi e alla gestione tecnica di Vincenzo Montella. Inoltre aveva rivelato una certa delusione per essere stato 'messo da parte' dalla nuova proprietà.



Nel colloquio telefonico con Fassone il leader di Forza Italia avrebbe sottolineato che quelle parole sono state pronunciate in una situazione, un contesto informale e più in generale avrebbe gettato acqua sul fuoco. Del resto Berlusconi ha incontrato più volte il dirigente rossonero nei mesi del closing e anche dopo la cessione della società i contatti sono stati frequenti. Tra i due insomma i rapporti sono sempre stati ottimi: anche per questo l'equivoco è stato superato.