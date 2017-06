Milan, Berlusconi: "Suso ricorda Donadoni, Montella sa tenere il gruppo"

Tra presente e futuro, Silvio Berlusconi ha parlato in esclusiva ai microfoni di Premium Sport: "Quella di Empoli è stata una vittoria meriata, sono felice per le due reti di Lapadula che ho voluto fortissimamente al Milan nell'ottica di una squadra giovane e italiana". Il presidente rossonero racconta come ha scoperto la punta ex Pescara: "Avevo seguito alcuni suoi gol in serie B, e ho il convincimento che quando uno - come lui - ha il talento per fare gol, se ne fa 30 nella serie cadetta può farne tanti anche in serie A. Lotta su ogni pallone e nel momento buono sa tirare a rete".



Tra i giocatori rossoneri dall'alto rendimento rientra anche Suso: "Molte cose lo avvicinano a Donadoni. Ha grande classe, scarta uno-due uomini e poi tira in porta. Ora gioca più all'ala e deve fare molti cross ma io lo vedrei meglio come seconda punta per sfruttare il suo grande tiro. Ed è una delle cose sulle quali 'litighiamo' io e Montella. Io schiererei il Milan sempre con due punte e una mezz'ala: quindi Suso e una prima punta con dietro Bonaventura, così potremmo ottenere grandi risultati".



Con l'ex aeroplanino tutto bene: "Devo fare i complimenti a Montella, sa tenere molto bene il gruppo. E' presto per un giudizio definitivo ma è ben avviato. Ma i complimenti vanno estesi ai giocatori e a tutta la società. Credo che andando avanti così, il Milan può assicurarsi la partecipazione alla Champions della quale mi mancano anche i soldi che fa entrare nelle casse... (sorride, ndr)"



Poi, sulla supercoppa italiana del 23 dicembre contro la Juventus, un annuncio e una battuta: "Voglio essere a Doha per alzare quello che sarebbe il 29° trofeo in 30 anni, accenderemo le candeline a chi di dovere!".



Sul closing, conferma sulla disponibilità a concedere una proporga a Sino Europe Sports per il closing sulla cessione del Milan: "Conosco bene la burocrazia cinese, spesso ci vogliono tempi lunghi per avere le dovute autorizzazioni". "Quindi - ha continuato il presidente rossonero - mi sono permesso di chiedere ai dirigenti Fininvest una proroga di un mese, un mese e mezzo, se non avvenisse il closing il 13 dicembre per motivi di autorizzazioni e se le banche confermassero la disponibilità dei soldi che devono ancora versarci".



Berlusconi ha poi parlato degli interlocutori cinesi: "Ho incontrato il soggetto principale della cordata, mi ha dato l'impressione di essere una persona seria, intelligente, informata e tifoso del Milan. Non scordiamoci che in Cina ci sono 243 milioni di simpatizzanti rossoneri". "Questa persona - le parole di Berlusconi - mi ha fatto i nomi degli altri soggetti che saranno nella società che si intesterà il Milan e le informazioni che ci hanno dato le banche dicono che sono persone su cui poter contare".



Sul futuro dirigenziale nella nuova società, il patron milanista chiarisce: "Mi hanno chiesto di rimanere come presidente ma non avendo una conoscenza approfondita di quelli che sarebbero i nuovi soci, sarebbe un rischio difficile da assumere. Potrei restare come presidente onorario ma non come frontman, come figura di scena. Se vogliono approfittare della mia esperienza, dovrei poter dire sì o no sui giocatori e avere possibilità di discussione con gli allenatori come ho sempre fatto in questi 30 anni".



Infine, un retroscena di mercato: "Abbiamo avuto diverse richieste per Donnarumma, De Sciglio e Romagnoli ma le abbiamo tranquillamente rifiutate. Non li vendiamo, è su questi giovani che vogliamo costruire il futuro di vittorie del Milan".