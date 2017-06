Milan, Berlusconi sul closing: "Disponibili a proroga di un mese"

Silvio Berlusconi, ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live su Canale 5, ha fatto il punto sulla cessione del Milan a Sino Europe Sports, cordata di imprenditori cinesi: "Il closing è fissato al 13 dicembre. Sappiamo che hanno delle difficoltà con il governo cinese a ottenere le autorizzazioni. Noi siamo disponibili ad una proroga di un mese-un mese e mezzo".



Il presidente rossonero ha spiegato che l'arrivo "dei petrodollari ha cambiato il mondo del calcio. Con grande dolore ho dovuto rinunciare al Milan, non avevo soldi da spendere per per riportare il Milan nell'olimpo. Ho cercato degli italiani benestanti, poi ho puntato all'azionariato diffuso come il Real Madrid, e alla fine mi sono dovuto rivolgere ai capitalisti stranieri".



"Mi auguro che i nuovi investitori posano riportare il Milan sul tetto del mondo. Se il closing dovesse saltare cambieremmo strategia puntando su una squadra tutta italiana e formata da giovani" ha concluso Berlusconi.