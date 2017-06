Milan, Berlusconi: "Sogno di rivedere Ibra con la maglia n. 9"

In esclusiva per i microfoni di Premium Sport, Silvio Berlusconi ha parlato del Milan, del suo addio ai colori rossoneri e ha lanciato un'importante suggestione di calciomercato: "Ibrahimovic è un vecchietto, però dovunque è andato ha fatto vincere le squadre che lo schieravano, quindi perchè no, mi piacerebbe ancora vederlo con la maglia numero 9 del Milan" ha detto l'ex presidente.

"Ho vissuto l'addio al Milan con grande dolore per un distacco che però si è reso necessario perchè ormai nel calcio sono entrati i soldi del petrolio e quindi per mantenere il Milan ad un livello che gli è proprio occorreva lasciare ad altri. Mi sono dovuto ritirare, soffrendo".

"Mercato? Non posso dare nessun giudizio su quello che fa la nuova proprietà cinese, posso solo augurarmi che utilizzino bene questi investimenti. Donnarumma? Ormai i calciatori sono professionisti, io penso che certamente sarei riuscito a trovare una soluzione per convincerlo a restare, però mettiamoci anche nei suoi panni: un ragazzo bravissimo di 18 anni che si trova di fronte a un'offerta straordinaria. Non è un problema facile da risolvere".