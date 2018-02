Milan, Berlusconi: "Servono due punte. Pallotta faccia da papà e fratello"

Silvio Berlusconi torna a parlare di Milan: "Ho guardato la partita di coppa Italia e non c'è male ma dissento dal modulo con una sola punta - le dichiarazioni a Radio Radio -. Non c'è nulla da fare, il modulo con cui abbiamo vinto per 30 anni è di due punte e una mezz'ala. Abbiamo Bonaventura che è bravo e Suso che è una bellissima seconda punta".



L'ex presidente rossonero spiega il perché dei suoi rilievi: "Con una sola punta si arriva al fatto che Suso e Bonaventura scartino avversari ma si trovino poi in una posizione del campo in cui possono fare solo un cross e non tirare in porta e l'unica punta esistente è circondata da due marcatori della difesa e non ha mai potuto sfruttare uno solo dei cross arrivati da Suso e Bonaventura".



Berlusconi loda comunque l'impegno della squadra: "L'anno scorso si sono avute partite in cui per un lungo periodo della partita non ci sono stati tiri in porta da dentro area. Per fare gol bisogna tirare in porta. Io non sono stato ascoltato è questo è il difetto di questo Milan che però ieri sera si è impegnato in modo giusto".



Infine, un consiglio da presidente a Pallotta: "Io cercavo di essere presente prima di ogni partita per incentivare i ragazzi e davo anche il numero di gol da segnare. Una squadra di calcio deve essere come una famiglia, il presidente deve essere un padre e un fratello maggiore e tutti devono sentire il suo stimolo. Io sono stato il presidente della squadra di calcio più vincente a livello mondiale. Pallotta segua il mio esempio".