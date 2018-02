Milan, Berlusconi: "Serve un rappresentante di Yonghong Li in Italia"

Il nuovo presidente del Milan, Li Yonghong, "dovrebbe avere un sostituto in Italia, certamente". Lo sostiene Silvio Berlusconi, che in aprile dopo 31 anni ha ceduto il club all'investitore cinese.



"Io interpretavo il ruolo di presidente in modo completamente diverso, stando sempre vicino alla squadra e ai singoli giocatori - ha raccontato l'ex presidente rossonero in un'intervista concessa ieri a TeleLombardia e ripresa dall'Ansa -. Telefonavo durante la settimana ai giocatori, quando qualcuno si faceva male mi sentiva presente, e il sabato ero sempre in mezzo ai giocatori, si parlava concretamente della squadra avversaria. È anche difficile trovare un sostituto del presidente, perché parla seduto sulla poltrona di presidente. Anche se io - ha sorriso Berlusconi - ho sempre parlato in piedi".



L'ex proprietario ha ribadito che "purtroppo non c'è nessuna speranza, nemmeno per i miei figli, per i tifosi, per i miei amici, Confalonieri in testa, che io possa tornare a interessarmi del Milan. La mia decisione sofferta, molto sofferta, è definitiva - ha spiegato -. Perché ho ritenuto e ritengo che per dare al Milan il livello a cui ha diritto non bastino più i capitali di una sola famiglia. Questo socio cinese, questo signore, con noi ha mantenuto sempre la parola, è stato puntuale nei pagamenti concordati e nel mettere in atto una campagna che aveva annunciato di 250 milioni di acquisti. La campagna è stata fatta. Altro - ha concluso - è discutere sui risultati concreti di questa campagna".