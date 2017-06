Milan, Berlusconi scherza: "Come si ferma la Juventus? Cambiando tutti gli arbitri"

Silvio Belrusconi torna a parlare in vista della finale di Supercoppa contro la Juventus. Il presidente del Milan, presente al Qurinale per lo scambio di auguri natalizi alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha voluto scherzare sulla fuga in campionato dei bianconeri: "Cosa bisogna fare per fermarli? Dobbiamo cambiare tutti gli arbiri di Serie A e i tutti i giudici...". Berlusconi parla anche degli investimenti recenti fatti per il club: "Nell'ultimo anno ho messo 150 milioni di euro per i rossoneri".