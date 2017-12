Milan, Berlusconi: "Ritorno? Non voglio illudere nessuno"

Una battuta sul Milan non poteva mancare. Nella lunga intervista concessa da Silvio Berlusconi a Il Giornale, si parla anche di calcio. Poche parole, ma significative, quelle dell'ex presidente rossonero: "Ritorno? È un vuoto difficile da colmare - spiega -, ma non voglio illudere nessuno. La decisione è definitiva. Non vado più allo stadio, soffrirei troppo, ma il mio cuore è sempre là, in mezzo ai nostri meravigliosi tifosi".



Nessun colpo di scena, dunque: in primavera Berlusconi lasciò il Milan chiudendo la lunga trattativa con Yonghong Li, da allora la società è cambiata completamente e non saranno i problemi (veri ed eventuali) dell'attuale management a convincere l'ex patron a tornare indietro sui propri passi.



Berlusconi ha lanciato frecciatine agli allenatori del Milan pochi giorni fa, suggerendo un cambio di modulo e il passaggio al 4-3-1-2 con Bonaventura dietro Suso e un centravanti. Per ora Gattuso non ha ancora abbandonato il 4-3-3, anche se il pareggio di Firenze è arrivato proprio con due attaccanti in campo, Cutrone e André Silva.