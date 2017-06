Milan, Berlusconi ricoverato al San Raffaele per battito del cuore irregolare

Silvio Berlusconi è ricoverato in day hospital, da questa mattina, all'ospedale San Raffaele di Milano. Insieme a lui, il suo medico personale Alberto Zangrillo. Il presidente del Milan si sottoporrà a una serie di accertamenti per via di un battito irregolare del cuore - leggera fibrillazione atriale - che si è manifestato negli ultimi giorni. Come riporta Repubblica.it, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni e, nel corso della giornata, gli esami dovrebbero concludersi.



"Siamo di fronte a un macchina di Formula 1: straordinaria, ma che ha bisogno di essere controllata. In questo caso, stiamo facendo un piccolo check ai box", le dichiarazioni a Repubblica.it del dottore Zangrillo, che monitora constantamente lo stato di salute di Berlusconi dopo l'intervento al cuore al quale si è sottoposto lo scorso giugno.