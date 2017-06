Milan, Berlusconi: "Presidente onorario solo intervenendo su mercato e tattica"

Dopo le parole sul closing in arrivo (e la possibilità di riprendere il Milan se per qualche motivo l'affare saltasse), Silvio Berlusconi è tornato a parlare del futuro del club rossonero: "I cinesi investiranno soldi per riportare la squadra a livello mondiale, cioè nel posto che le compete" le dichiarazioni a Radio 24.



Poi, il patron milanista ha approfondito la proposta fattagli da Sino Europe Sports di rimanere come presidente onorario del Milan: "Mi è stato chiesto di mettere a disposizione della società la mia esperienza e vedrò come sarà possibile. Non so ancora cosa rispondere ma il ruolo mi interesserebbe solo potendo dire sì o no su acquisti e cessioni e potendo intervenire sulla tattica in campo".