Milan, Berlusconi: "Non vedo motivi per tirarmi indietro dal closing"

Silvio Berlusconi torna a parlare della cessione del Milan e rassicura tutto il mondo rossonero. Il patron milanista, in un'intervista al quotidiano Il Tempo, ha inquadrato così la situazione: "Non direi che i cinesi si stanno allontanando, ci hanno chiesto un’ulteriore breve proroga, e in questo non vedo nulla di preoccupante. Stiamo parlando di un’operazione finanziaria non solo di dimensioni significative, ma anche complessa alla luce delle leggi cinesi. D’altronde gli investitori hanno versato caparre considerevoli a riprova della serietà delle loro intenzioni. Questo è importante non solo per il gruppo Fininvest ma soprattutto per i tifosi del Milan".



Poi, un messaggio ai tifosi rossoneri: "Ho sempre detto che avrei consegnato il club solo a chi avesse potuto garantire la possibilità e la volontà di investire per fare di nuovo grande il Milan. Per me rinunciare al club è obiettivamente doloroso: acquistarlo, farlo crescere, condurlo ai trionfi nel mondo non è stato un investimento, è stato un atto d’amore. I tifosi stiano tranquilli, se venissero meno le condizioni indicate, tornerei indietro senza esitazione. Ma oggettivamente non vedo motivi per i quali questo dovrebbe succedere".

LO STRISCIONE A SAN SIRO

Durante Milan-Chievo, niente contestazione della Curva Sud per il nuovo rinvio del closing ma un semplice striscione: "Vi osserviamo".