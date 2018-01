Milan, Berlusconi: "Non torno, scelta definitiva"

Silvio Berlusconi conferma le parole pronunciate qualche giorno fa sull'impossibilità del ritorno alla guida del Milan, anche in caso di eventuali difficoltà della nuova società: "Non voglio illudere nessuno. È stata una scelta dolorosa ma necessaria e definitiva". L'ex presidente rossonero sulle colonne de Il Foglio ha comunque ricordato il grande amore per la squadra: "Il Milan continuerà a occupare nel mio cuore il posto che ha sempre avuto".