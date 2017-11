Milan, Berlusconi: "Lo guardo in tv e sto male"

Poche parole, ma significative. Silvio Berlusconi è tornato a parlare di Milan durante l'Intervista di Maurizio Costanzo (che andrà in onda giovedì 2 novembre su Canale 5): "Non sono più andato allo stadio - ha spiegato - Guardo il Milan in televisione e sto male".



Berlusconi ha lasciato la presidenza rossonera lo scorso aprile, quando a pochi giorni dal derby di ritorno, andò in porto il closing che trasferì il club dalle sue mani a quelle della cordata cinese con a capo Yonghong Li: la sua era è durata 31 anni e ha portato nella bacheca del club 29 trofei, tra cui 8 scudetti e 5 Champions League.