Milan, Berlusconi: "La trattativa con i cinesi è già andata a buon esito. Con la Supercoppa ho raggiunto Santiago Bernabeu"

Silvio Berlusconi rassicura in merito alla cessione del Milan alla Sino Europe Sports: "La trattativa con i cinesi è già andata a buon esito. Ci hanno solo chiesto più tempo per ragioni tecniche e burocratiche, per questo abbiamo concesso una proroga nei pagamenti".



Il presidente rossonero, in un'intervista al quotidiano Libero, commenta anche il successo della squadra di Montella sulla Juventus nella finale di Supercoppa: "Nel frattempo il Milan ha portato a casa un altro trofeo, la Supercoppa Italiana, e con questo mi sono affiancato a Santiago Bernabeu, il mitico presidente del Real Madrid. Siamo i due presidenti di club che hanno vinto di più nella storia del calcio mondiale. Non mi sembra di potermi lamentare".