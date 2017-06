Milan, Berlusconi: "Io ci sono sempre, Donnarumma davvero incedibile"

Milan, closing e Donnarumma. Silvio Berlusconi parla con estrema chiarezza del futuro del club rossonero tranquillizzando tutti i tifosi: "Io ci sono, la mia famiglia anche, procederemo con la vendita della società solo qualora ci siano tutte le garanzie sia finanziarie che di impegno per il rilancio del club" le parole a La Verità.



Il presidente milanista approfondisce la questione closing: "La parte cinese è stata condizionata da alcune impreviste ed imprevedibili difficoltà ma ha garantito caparre significative: siamo pronti a rispettare i nostri impegni e continuiamo a pensare che gli acquirenti rispetteranno i loro". In ogni caso, il Milan rimarrà in buone mani: "Se l'operazione non andasse a buon fine, continueremo noi e lavoreremo per fare una squadra giovane e italiana".



Giovane e italiano è Gianluigi Donnarumma: "E' un patrimonio del Milan. Splendido prodotto del nostro vivaio, sente forte nel cuore l'attaccamento alla maglia e ai colori rossoneri. Per noi è davvero incedibile". Poi Berlusconi sceglie il miglior allenatore in circolazione: "Difficile rispondere. Forse sono parziale ma dico il mio amico Ancelotti: lo dimostra la capacità di adeguarsi a squadre, ambienti, campionati diversi e raggiungendo sempre risultati straordinari".



Infine, una battuta. Al patron rossonero viene chiesto come mai lo strapotere Juve non renda la squadra simpatica come il suo Milan e lui risponde così: "Forse perché ha avuto ed hanno un Silvio Berlusconi in meno".