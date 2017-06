Milan, Berlusconi: i 320 milioni di Sino Sport arrivano, il closing si fa

Ci sono le ragioni del campo. E poi ci sono anche quelle del cuore. C’è il presente che presto sarà passato glorioso. C’è il ragazzino che sta per diventare uomo. C’è questo e molto altro dentro ed intorno a Milan-Fiorentina. Che è innanzi tutto una sfida con vista sull’Europa. Se non è uno spareggio, poco ci manca. Il Milan sembra aver ripreso il passo dopo un inizio 2017 ad andamento troppo lento per essere vero. Ma per tornare a pensare in grande i rossoneri dovranno trovare la via per esser più incisivi là davanti.



Ma Milan-Fiorentina, come detto, va oltre le mere ragioni del campo e sconfina nel campo dei sentimenti. A meno di colpi di scena sarà l’ultima a San Siro da presidente e proprietario del Milan di Silvio Berlusconi. Il gruppo Sino Sport ha completato la raccolta dei fondi per saldare l’ultima rata, quella da 320 milioni utili a concludere la compravendita della società rossonera. Il closing è confermato per il 3 marzo. È il presente che diventerà presto passato. Un passato glorioso e indelebile. E infatti lo cita anche Montella, che risponde così a chi gli chiede se anche lui ha in mente i carrtelli motivazionali stile Pioli: "Più che altro ci metterei i trofei vinti: sono così tanti che possiamo riempire il centro sportivo".



L’ultima di Berlusconi, l’ultima da minorenne di Gigio Donnarumma. 18 anni sabato prossimo. Rito di passaggio ma anche svolta concreta per il futuro, suo e del Milan. Per blindarlo con un nuovo contratto serve un progetto condito dalla volontà concreta d tornare grandi e vincenti.