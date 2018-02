Milan, Berlusconi: "Gattuso competente, ma con una sola punta..."

Il modulo continua a non convincere Silvio Berlusconi, ma adesso arrivano anche i complimenti per Rino Gattuso, il tecnico che sta provando a rilanciare il Milan.



"Conosco la generosità e l'impegno di Rino - ha detto l'ex presidente rossonero a Radio Lombardia - e ora vedo anche la competenza: da un inizio di stagione deludente stanno arrivando i risultati e il gioco. Però abbiamo due ali fortissime, il cui lavoro è vanificato perché abbiamo una sola punta. Ne ho già parlato con Gattuso".



Secondo alcune indiscrezioni il club potrebbe confermare Gattuso a fine stagione, rinnovandogli il contratto fino al 2020: il tecnico subentrato a Vincenzo Montella ha riportato il Milan al settimo posto in campionato e in queste settimane proverà la qualificazione agli ottavi di Europa League e alla finale di Coppa Italia.