Milan, Berlusconi: "Donnarumma non va giudicato male"

"I calciatori sono professionisti, fa parte della loro professione cambiare squadra". Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan, ha risposto così alla domanda "Tradiscono più i calciatori o i politici?" che gli hanno rivolto nel corso di un'intervista a La7. Inevitabile il collegamento con il caso relativo a Gianluigi Donnarumma, il portiere rossonero che non ha rinnovato il contratto nonostante la proposta da 5 milioni di euro a stagione.



"Donnarumma è un bravissimo ragazzo di 18 anni che si trova davanti a scelte difficili e con somme importanti - ha detto Berlusconi -. Non bisogna giudicarlo male. Invece sono stati 500 i politici che hanno cambiato casacca in questa legislatura sovvertendo il voto degli italiani". Berlusconi aveva parlato di Donnarumma anche nei giorni scorsi difendendo sempre il ragazzo e spiegando che lui sarebbe riuscito a convincerlo.