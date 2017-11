Milan, Berlusconi: "Costretto a vendere, questo calcio come il Monopoli"

Silvio Berlusconi è tornato a parlare di Milan durante l'Intervista di Maurizio Costanzo su Canale 5: "Non sono più andato allo stadio - ha spiegato - Guardo il Milan in televisione e sto male". Ma l'ex presidente rossonero ha parlato di decisione necessaria: "Da quando sono entrati nel calcio i soldi del petrolio, è diventato come il Monopoli. Se vuoi rimanere ai vertici devi comprare giocatori che costano soldi incredibili sia per l'acquisto che per gli stipendi".



Sul closing: "Un dolore forte la cessione, ho amato tanto il Milan. Ho trovato questo signore cinese che mi ha promesso che avrebbe speso 250 milioni di euro per rendere la squadra forte, valutare la campagna acquisti è un altro discorso". In Berlusconi c'è sicuramente nostalgia: "Mio papà mi portava a vedere il Milan, mi impersonavo nei giocatori esultavo quando vincevamo e quando perdevamo lui mi consolava e mi diceva che ci saremmo rifatti. Ha avuto ragione".



Berlusconi ha lasciato la presidenza rossonera lo scorso aprile, quando a pochi giorni dal derby di ritorno, andò in porto il closing che trasferì il club dalle sue mani a quelle della cordata cinese con a capo Yonghong Li: la sua era è durata 31 anni e ha portato nella bacheca del club 29 trofei, tra cui 8 scudetti e 5 Champions League.