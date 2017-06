Milan, Berlusconi: "Closing il 13 o 14 aprile"

Nessuna nuova, buona nuova. Si può sintetizzare così la breve dichiarazione rilasciata da Silvio Berlusconi durante la visita al Salone del Mobile di Milano in merito al closing del Milan: "E' tutto come prima, si fa il 13 o il 14 aprile".



La data prevista, venerdì 14, potrebbe essere infatti anticipata di un giorno per evitare problemi visto che le banche sono chiuse il venerdì santo. Di sicuro il 14 ci sarà l'assemblea del Milan che sancirà il passaggio delle quote alla proprietà cinese e allora sapremo anche se Berlusconi avrà accettato la proposta di rimanere come presidente onorario.