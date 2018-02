Milan, Berlusconi cita Boskov: "Per fare gol tirare in porta"

A Silvio Berlusconi il 4-3-3 di Rino Gattuso proprio non va giù. L'ex presidente del Milan ha lanciato un'altra frecciatina al tecnico rossonero dopo il pari di Udine, anche se i suoi "consigli" vanno al di là dei risultati delle ultime giornate "Per il mio Milan ho trovato un acquirente che ha mantenuto tutti i patti - ha spiegato Berlusconi a Rainews 24 - ma il Milan di quest'anno e dell'anno scorso calca i campi con un modulo che io non condivido e cioè con una sola punta, quindi in una partita vediamo massimo uno o due tiri in porta. Ricordo Boskov che diceva 'per fare gol tirare in porta': questo dovrebbe essere tenuto in considerazione da Rino Gattuso che insiste con il modulo a una punta".



Berlusconi ha poi parlato anche della Nazionale e del prossimo c.t.: "Non faccio nomi altrimenti attirerei le antipatie di chi non nomino. Ho in mente un nome, ma non lo dico per non gettarlo nel tritacarne, diciamo qualcuno che c'è già stato...". Andando a ritroso, i nomi non sono molti escludendo Trapattoni, Zoff e Sacchi, restano Conte, Lippi e Donadoni.