Milan, Berlusconi chiama Gattuso: "Verrò a trovarti a Milanello"

"Ciao Rino, tanti auguri di buon compleanno". Tra le parole che Silvio Berlusconi avrà pronunciato nella telefonata a Gattuso di sicuro ci saranno state queste, perché l'ex presidente del Milan ha voluto omaggiare, più che l'attuale tecnico rossonero, il giocatore che ha contribuito a fare la storia del club nella sua era più vincente.



Una telefonata speciale, quella dell'ex numero uno del Milan, che in pubblico ha "rimproverato" ancora una volta Gattuso per il modulo, e in privato, come regalo per i 40 anni, gli ha preannunciato il suo grande ritorno a Milanello: Berlusconi, infatti, ha promesso all'allenatore che lo andrà presto a trovare al centro sportivo rossonero.



Sarà la prima volta da "ex" per lui, che spesso arrivava da Arcore nei suoi 31 anni da patron per far sentire la propria voce e la sua vicinanza alla squadra. Di sicuro quel giorno anche i nuovi sentiranno maggiormente la grande storia del Milan: potrebbe servire a dare ulteriore carica per il finale di stagione.