Milan, Beretta nuovo coordinatore del settore giovanile

La rivoluzione non è ancora finita. Al Milan "cambia" un'altra testa: Mario Beretta sarà il nuovo coordinatore del settore giovanile. L'allenatore lascia il Cagliari, dove ha occupato dal 2015 a oggi lo stesso incarico prendendo nel frattempo anche l'abilitazione come direttore sportivo, e prende di fatto il posto di Filippo Galli a pochi giorni dalla festa nello spogliatoio della Primavera per la conquista della finale di Coppa Italia.



Galli resterà comunque nel club e gli sarà affidato un altro incarico, per Beretta (milanese e milanista doc) una nuova avventura, la prima di fatto in un grande club. Da allenatore è arrivato in Serie A nel 2004-05 alla guida del Chievo, poi è stato anche a Parma, Siena e Lecce con brevi esperienze sulle panchine di Brescia e Cesena. La sua ultima esperienza da tecnico l'ha vissuta al Latina, in Serie B, nel 2014, ora ha accettato l'offerta di Mirabelli.