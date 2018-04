Milan-Benevento 0-1, Gattuso sconfitto, De Zerbi ancora salvo

La storia l'aveva già scritta Brignoli e magari quel gol resterà per sempre perché l'aveva segnato un portiere, ma anche quello di Iemmello, in un certo senso, entra di diritto negli annali del calcio, perché è così che il Benevento ottiene la prima storica vittoria in trasferta in Serie A. Lo fa a San Siro, nella Scala del calcio, ancora una volta contro il Milan che all'andata aveva "regalato" ai sanniti il primo punto in campionato e stavolta lo lascia ancora in salvo. Aritmeticamente De Zerbi può ancora scavalcare Verona e Crotone e raggiungere la Spal. E almeno fino a stanotte la situazione sarà questa.



Sfumata la speranza di andare in Champions, il Milan ha mentalmente mollato. Pericolosamente, perché anche se la Fiorentina ha perso col Sassuolo, ora i rossoneri rischiano il sorpasso di Atalanta e Sampdoria (messa meglio negli scontri diretti): così anche l'Europa League è in bilico. La mente è proiettata al 9 maggio, giorno della finale di Coppa Italia: il problema è che l'avversario è la Juve, che gode per ovvie ragioni dei favori del pronostico. Per Gattuso è il momento peggiore, nato paradossalmente proprio dopo il rinnovo. Non vince da 6 partite, nel corso delle quali ha ottenuto 4 punti.



I primi 35 minuti del Milan contro il Benevento sono quasi imbarazzanti: il 4-4-2 con Borini a destra e Bonaventura a sinistra non regala squilli, anche perché Cutrone e André Silva si muovono poco e male. Il gol di Iemmello, su geniale assist di Djuricic, è il giusto premio ai sanniti. Lo svantaggio scuote leggermente i rossoneri, che prima dell'intervallo creano un paio di pericoli con Cutrone e Bonaventura. Nella ripresa Kessié colpisce una traversa clamorosa, ma gli ingressi di Suso, Kalinic e Locatelli non cambiano il risultato. Cutrone spreca una favorevole occasione su assist di Suso, poi il forcing finale produce zero occasioni, anche e soprattutto quando il Benevento resta in dieci per l'espulsione di Diabaté (80'). E a San Siro piovono fischi.