Milan, Belotti prima scelta: 50-60 milioni al Toro più Paletta e Niang

Siamo già a dieci, si arriverà almeno a undici. Marco Fassone è pronto a un altro grande colpo, perché l'acquisto di Leonardo Bonucci, arrivato di fatto insieme a quello di Lucas Biglia, ha detto chiaramente che il nuovo Milan non punta solo al ritorno in Champions League. Quello è al massimo l'obiettivo minimo: il sogno, anzi, l'ambizione reale si chiama scudetto.



Per arrivare a quello, allora, serve una delle cose principali, se non la più importante: il giocatore che fa gol. Sempre e comunque. André Silva è una scommessa (seppur pagata 38 milioni), il prossimo colpo sarà un centravanti più esperto o che già conosce la Serie A. Andrea Belotti, senza troppi giri di parole, ha sorpassato Pierre-Emerick Aubameyang (e Nikola Kalinic, pista sempre più fredda) nelle preferenze dei dirigenti.



Un primo sondaggio con Urbano Cairo c'è già stato: per ora nessuno ha offerto al Toro i 100 milioni previsti dalla clausola per l'estero, neppure il Chelsea che pure è a caccia di un centravanti, così il Milan si è fatto avanti offrendo 50-60 milioni in contanti più due giocatori, Paletta e Niang, che sarebbero utili a Mihajlovic. In pochi giorni ci sarà l'affondo. Per passare alle cose formali.