Milan, Bacca su Facebook: "Oggi contro la Fiorentina..."

"Bacca non sa manco contro chi gioca. A posto così". Il web se la ride: tutta colpa di un post su Facebook che probabilmente non è neppure opera del giocatore stesso, ma di chi gli cura la comunicazione, come capita spesso ai calciatori. Così, sul profilo ufficiale del giocatore, un paio d'ora prima dell'incontro è apparsa la scritta "Oggi, ore 15, Milan-Fiorentina, caccia all'Europa". Eh no, Bacca: oggi ti toccava fare gol al Palermo (come poi hai fatto). Mettiamola così: Carlos è un vero centravanti che guarda solo la porta e non sa neppure chi ha di fronte...