Milan, Bacca ritrovato: quinto campionato in doppia cifra

Chi è Carlos Bacca? Il fenomeno che salta due avversari con due dribbling pazzeschi o lo sciagurato che un attimo dopo va al tiro con un improbabile esterno destro mandando il pallone alle stelle? Il cecchino implacabile che segna una doppietta al Chievo, raggiunge quota 10 gol e per il quinto campionato consecutivo arriva in doppia cifra o il giocatore impaurito che, dopo il rigore a due tocchi col Sassuolo, si presenta ancora dal dischetto e calcia alto? È l'attaccante famelico che fa 7 tiri in una sola partita battendo il proprio primato personale in Serie A o il bello addormentato che avrebbe potuto farne comodamente 8 se solo sulla spizzata di Ocampos avesse messo il piedino a un metro dalla porta senza far infuriare Montella?



I punti interrogativi sono decisamente troppi, le risposte le danno il campo e i numeri. E ormai anche i tifosi del Milan si saranno abituati. Perché il giocatore che ha fatto pace con San Siro (e prima ancora con l'allenatore) è esattamente tutto questo: l'assoluta incapacità di utilizzare il piede sinistro, soprattutto nelle conclusioni, lo rende chiaramente un attaccante limitato, i deficit tecnici anche, ma quando sta bene mentalmente e fisicamente Bacca la butta dentro (quasi) regolarmente. Così si fa perdonare tutto e ha una forza caratteriale tale da farsi scivolare tutto addosso, dai fischi dei tifosi alle critiche dell'allenatore. Lui va in campo con un solo obiettivo: fare gol. Tutto il resto gli riesce quasi sempre male, ma quando segna non resta che applaudirlo: e alla fine, stringi stringi, il Milan ha fatto bene a tenerlo, soprattutto quest'inverno, quando si erano fatti avanti dalla Cina...



Il Milan, anche grazie ai suoi gol, ha vinto le ultime due partite: a quota 50 punti in 27 partite: quattro anni fa, nello stesso momento, ne aveva 48 (con Allegri in panchina) ed era al terzo posto. Alla fine arrivò la Champions, ma ora, come ha detto Montella, questa media non basta: il tecnico si consoli. Per ora, con lui, è il miglior Milan degli ultimi 5 anni.