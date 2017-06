Milan, Bacca offre la cena per scusarsi

Era il 70' di Milan-Sampdoria, i rossoneri sono sotto di un gol e Montella le prova tutte per acciuffare il pari: fuori Pasalic e Bacca per Abate e Lapadula. Alla fine i blucerchiati hanno portato a casa il risultato ma nella testa dei tifosi rossoneri sono rimaste anche le lamentele dell'attaccante colombiano al momento della sostituzione: San Siro fischia, lui non si trattiene e non saluta neanche Montella uscendo dal campo.



Dopo qualche giorno, Bacca si è scusato promettendo che avrebbe invitato tutti a cena per chiudere la questione. Detto, fatto: venerdì sera il colombiano ha offerto da mangiare all'intera squadra (compreso Montella, Galliani era assente). A pancia piena si ragiona meglio, caso chiuso.